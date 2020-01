Da Giovinazzo per rifornirsi di droga. 25 arresti nel clan Dello Russo

«Documentare - si legge nell'apposito comunicato stampa diffuso dai Carabinieri - una abbondante serie di elementi che dimostrano il perdurante operare dell'organizzazione criminale facente capo a Roberto Dello Russo , legato a Domenico Conte , affiliato al clan Capriati di Bari ed operativo a Bitonto , affiancato dai suoi soci Giambattista De Sario e Paolo Ficco , attiva con carattere di stabilità nella vendita e distribuzione di sostanze stupefacenti di ogni tipo nel territorio di Terlizzi, stabilmente controllato con modalità violente affinché nessun altro potesse esercitare, neppure a livello episodico e/o individuale, la medesima attività illecita. A Roberto Dello Russo e a Paolo Ficco , infatti, sono contestate anche le lesioni con sfregio permanente del viso in danno di uno spacciatore, "punito" perché aveva smerciato sulla piazza, della marijuana di cui si era approvvigionato in altro comune»;

Sononell'operazionedeicittà considerata uno snodo importante dello spaccio. Gli acquirenti venivano anche da: i pusher ricevevano ordini per telefono recapitando gli stupefacenti in aree periferiche o rurali del paese.Decine gli arresti e le perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi e droga. Unità cinofile, metal detector, sofisticate strumentazioni ed un elicottero sono stati utilizzati daiper chiudere il cerchio sui. Capi e partecipi sono stati neutralizzati da una complessa indagine che, coordinata dalla, ha colpito un pericoloso gruppo criminale, attivo sull'area del nord barese.Le accuse nei confronti dei pregiudicati di Terlizzi vicini al gruppo criminale facente capo alla famigliasono di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante dell'organizzazione armata. Nel corso dell'indagine, iavevano già proceduto all'arresto di, al sequestro di stupefacenti () ed alla segnalazione all'di numerosi loro assuntori.L'indagine, basata su intercettazioni telefoniche, ambientali e videoriprese, è cominciata nel lontanoe si è arricchita negli anni delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, inizialmente terlizzesi vittime di minacce da parte del gruppo criminale, poi bitontini. Si tratta, in questo caso, dei pregiudicati divenuti collaboratori di giustizia dopo l'omicidio dell'anziana, uccisa per errore a Bitonto durante un agguato mafioso nel dicembre 2017.L'operazione - convenzionalmente denominata- è il frutto di un'indagine avviata nel 2014 dallae poi proseguita congiuntamente, sino al luglio del 2018, dallae dal, sviluppata mediante incessanti servizi di osservazione e di pedinamento effettuati in territori ostili e per mezzo di costanti attività tecniche d'intercettazione telefonica ed ambientale.L'indagine, inoltre, si è arricchita negli anni delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, inizialmente terlizzesi vittime di minacce da parte del gruppo criminale, poi bitontini. Si tratta, in questo caso, dei pregiudicati divenuti collabori di giustizia dopo l'omicidio dell'anziana, uccisa per errore a Bitonto durante un agguato mafioso nel dicembre 2017, che hanno consentito di: