Da domani Triduo a Santa Rita nella Parrocchia San Domenico

Coincide con il ritorno dei fedeli nelle chiese lache verrà celebrata in questa settimana nellaTutti i giorni, da domani, martedì 19 maggio, fino a giovedì 21 ci si preparerà alla Festa liturgica a partire dalledapprima con la recita del Rosario e del Triduo ed infine con la Santa Messa. All'intensa atmosfera di preghiera dei tre momenti quotidiani, si aggiungeràVenerdì 22, giorno in cui la Chiesa ricorda e festeggia la Santa di Cascia, saranno garantite quattro messe nel corso dell'intera giornata, in modo da distribuire i fedeli ed evitare assembramenti. Gli appuntamenti della mattina saranno dalle 9.15 e dalle 11.00, mentre quelli serali si terranno dalle 17.45 e dalle 19.15 che si dipaneranno in tre fasi importanti: il Rosario, la Santa Messa ed infine la Benedizione delle rose. Momento atteso sarà la Supplica, che verrà recitata solo al termine della Celebrazione delle 11.30.L'invito diparroco di San Domenico, è di scegliere anche le messe del mattino del 22, per poter pregare in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni imposte dal delicato momento conseguito al dilagare della pandemia.«Avremo così la possibilità di fermarci ai piedi della nostra amata Santa – ha scritto don Rubini nel suo messaggio ai fedeli – per trovare la comprensione, il raccoglimento e l'ascolto di cui ognuno di noi ha bisogno, soprattutto in questo momento difficile della storia dell'umanità. Da lei accompagnati, - ha continuato – ringrazieremo il Signore, amante della vita, per il sostegno che mai ci fa mancare, troveremo il coraggio di rialzarci e la voglia di ripartire tenendo accesa la fiaccola della speranza».