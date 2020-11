Covid19: sono 1263 i nuovi casi in Puglia, 28 i morti e 349 i guariti

I decessi verificatisi nelle ultime ore

In Puglia sono stati registrati 1263 nuovi contagi da Covid19 su 9386 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per una percentuale del 13,45%, dato stabile rispetto alla giornata di mercoledì.Sono stati purtroppo registrati 28 decessi nelle ultime ore: 10 nel foggiano, 5 nel barese, 6 nel tarantino, 4 nel brindisino, 2 nel leccese, 1 nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1113.372 Provincia di Foggia327 Area Metropolitana di Bari (3 a Giovinazzo)111 Provincia Bat102 Provincia di Lecce101 Provincia di Taranto87 Provincia di Brindisi9 residenti fuori regioneI casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 28500, il 5.3% dei quali è ricoverato in ospedale (1524, 6 in più rispetto a mercoledì) mentre il 94.7% (26976 persone) è in isolamento domiciliare.200 pazienti sono al momento in terapia intensiva su 513 posti di questo tipo (compresa la terapia semi-intensiva) disponibili negli ospedali pugliesi a seguito del potenziamento della rete regionale, per una capienza pari al 38.98%.9734 pazienti sono guariti, ben 349 nelle ultime ore.15503 Area Metropolitana di Bari9031 Provincia di Foggia4447 Provincia di Taranto4410 Provincia Bat2961 Provincia di Lecce2708 Provincia di Brindisi282 relativi a residenti fuori regione5 provincia di residenza non notaIl dato giovinazzese non è stato aggiornato nelle ultime 24 ore e pertanto ufficialmente gli attualmente positivi in città sono 123. Dall'inizio della seconda ondata del virus, circa 160 persone sono state infettate ed una sessantina sono guarite. Purtroppo da marzo a novembre Giovinazzo ha pianto tre vittime, comprese tra i 69 ed i 91 anni.