Covid, un decesso nel barese nelle ultime ore

Il dato attuale in Puglia



Il dato di Giovinazzo

Situazione Covid buona, ma stabile in Puglia nelle ultime ore. È stato registrato un altro decesso nel barese e il computo delle vittime pugliesi da inizio pandemia è salito dunque a 6605. Di seguito il riepilogo per provincia di residenza dei deceduti:2268 Area Metropolitana di Bari1507 Provincia di Foggia1001 Provincia di Taranto716 Provincia Bat668 Provincia di Lecce386 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaNelle ultime 24 sono stati registrati 45 nuovi contagi, emersi dall'analisi di 3990 tamponi, pari all'1,12% del campione totale. Sono 252863 i pugliesi infettatisi da inizio emergenza, così ripartiti:95076 Area Metropolitana di Bari45118 Provincia di Foggia39344 Provincia di Taranto26873 Provincia di Lecce25564 Provincia Bat19712 Provincia di Brindisi806 relativi a residenti fuori regione370 di provincia di residenza non notaI guariti nelle ultime 24 ore sono stati 394 ed il totale è salito a 237399.Gli attualmente positivi in Puglia sono 8859 (49 in meno rispetto a sabato) ed 8655 sono coloro i quali si stanno curando a casa. In ospedale sono ricoverati 204 pazienti (1 in più rispetto a sabato) e 18 sono purtroppo i posti letto ancora occupati in terapia intensiva.A Giovinazzo ci sono attualmente 9 positivi al Sars CoV e 17 sono state le vittime complessive. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1232 i giovinazzesi che si sono contagiati e ben 1206 sono riusciti a guarire.