Covid: superati i 60mila contagiati nel barese. Decimo decesso a Giovinazzo

10 vittime, una a Giovinazzo

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Sono 60.069 i contagiati dal Covid-19 nel barese da inizio epidemia, un dato in decisa risalita nelle ultime giornate, con 1.170 nuovi casi in 48 ore. Si tratta di numeri che devono indurre ad una riflessione su eventuali restrizioni che sembrano ormai necessarie nell'Area Metropolitana, viste anche le scene a cui abbiamo assistito in diverse città in quest'ultimo weekend.I tamponi effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 8497, 1155 dei quali (pari al 13.59%) hanno avuto esito positivo al Sars CoV2. Questo il dettaglio per provincia:570 Area Metropolitana di Bari229 Provincia di Foggia134 Provincia di Taranto84 Provincia di Lecce74 Provincia Bat57 Provincia di Brindisi4 residenti fuori regione3 casi di provincia di residenza non notaIn Puglia si registrano anche 10 vittime nelle ultime ore: 3 nel barese3 in provincia di Taranto, 2 nel brindisino, 1 nella Bat, 1 in Capitanata.Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 4097, 1325 nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari, 9 a Giovinazzo.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 35466 (613 in più rispetto a sabato), il 4.1% dei quali è ricoverato in ospedale (1458, 19 in più rispetto a sabato) mentre il 95.9% (34008 persone) è in isolamento domiciliare. 151 i posti occupati nei reparti di terapia intensiva delle strutture pugliesi.I guariti nelle scorse 24 ore sono stati 532 ed il totale da inizio emergenza sanitaria è salito a 115.894.A Giovinazzo ci sono attualmente 106 positivi e i decessi sono stati 10 da marzo 2020. Non è stato aggiornato il dato su contagiati e guariti, ma nelle scorse ore la comunità locale ha pianto un'altra persona.