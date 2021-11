Covid, quasi raddoppiati i positivi a Giovinazzo in dieci giorni

C'era da aspettarselo, visto l'andamento a livello regionale e puntualmente i dati dell'epidemia da Covid-19 tornano a raccontare di un virus che circola nuovamente con più forza, seppur non incidendo ancora sul sistema ospedaliero.Ilha reso noti nelle ultime ore i numeri aggiornati. Sul territorio cittadino ci sono attualmenteal Sars CoV2, dato sostanzialmente raddoppiato rispetto al 16 ottobre scorso (quando ve ne erano 6), sebbene non si registrino nuove ospedalizzazioni. Sul numero ha pesato il contagio di un intero nucleo familiare.I nuovi casi sono così distribuiti per fascia d'età: 3 tra gli ultrasessantenni, 1 dai 30 ai 39 anni e altri 2 hanno riguardato bimbi tra gli 0 ed i 9 anni, forbice anagrafica in cui non c'è vaccinazione.Dall'inizio dell'epidemia sonoi giovinazzesi ammalatisi di Covid-19,sono stati i guariti ele vittime, l'ultima delle quali deceduta a metà maggio.Di seguito il riepilogo dei contagi per fasce d'età:Non si registrano infezioni nelle persone sopra gli 80 anni dal 16 maggio scorso e tra gli ultranovantenni dal 27 maggio, mentre sono stati ben 6 i contagi nella fascia tra 60 e 69 anni in meno di un mese. Sono infine 141 i bimbi ed i ragazzi e le ragazze tra gli 0 ed i 19 anni ad aver contratto il virus a Giovinazzo.