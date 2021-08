Covid, preoccupa l'aumento dei ricoveri negli ospedali pugliesi

Decessi

Continua a crescere nelle ultime giornate il numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid pugliesi. Sono attualmente 123 (+12 rispetto alla domenica) e tra questi ce ne sono 16 in terapia intensiva, dato davvero preoccupante (fino alla scorsa settimana erano 9).Nelle ultime ore sono stati effettuati 5504 tamponi, 144 dei quali (pari al 2.61%) hanno dato esito positivo al Sars CoV2 e sue varianti. 21 sono residenti nel barese.Attualmente in Puglia ci sono quindi 3442 persone alle prese con il virus (46 in più rispetto a domenica) e 3319 sono coloro i quali si stanno curando a casa.Nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso nella provincia Bat ed il computo delle vittime è pertanto salito a 6674. Di seguito il riepilogo:2278 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaIl dato di Giovinazzo dovrebbe essere aggiornato dal Comune nelle prossime ore.