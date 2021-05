Covid, poco più del 3% dei positivi ricoverato negli ospedali pugliesi

I decessi

Il dato di Giovinazzo

Sono 38718 (18 in meno rispetto a sabato) i positivi al Sars CoV2 in Puglia ed il 3,2% di essi è ricoverato nei nostri ospedali. Sono infatti 1251 i posti letto occupati nei nostri reparti Covid (-9) e 126 le persone che lottano in terapia intensiva (-1). 37467 sono invece i pugliesi positivi che si stanno curando a casa.Nella giornata di domenica sono emersi 404 nuovi casi su 6895 tamponi effettuati, pari al 5,85% del campione totale. Dall'inizio della pandemia sono 246349 i pugliesi che hanno contratto il virus (circa il 10,3% dei test registrati).I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 414 ed il numero complessivo è salito a 201369.La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore ancora 8 decessi per Covid-19: 3 nel barese, 3 nel brindisino, 1 nel foggiano, 1 nella Bat. Il computo delle vittime è quindi salito a 6261. Di seguito il riepilogo delle morti per provincia di residenza delle vittime:2184 Area Metropolitana di Bari1454 Provincia di Foggia951 Provincia di Taranto662 Provincia Bat586 Provincia di Lecce355 Provincia di Brindisi38 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaA Giovinazzo ci sono attualmente 63 persone positive al virus e 16 sono state le vittime accertate, 1215 gli infetti dall'inizio dell'emergenza sanitaria, mentre il dato sui guariti (1132 fino all'ultimo bollettino) dovrà essere verificato nelle prossime ore.