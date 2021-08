Covid, oltre 250mila i guariti da inizio pandemia

La situazione attuale

Decessi

La suddivisione dei decessi per Provincia

Il dato di Giovinazzo

Sono 250.040 i pazienti guariti dal Sars CoV2 in Puglia (337 nelle ultime ore) su 261236 casi di positività (l'8.27% del campione totale di persone sottoposte a tampone).I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 16853, 364 dei quali (pari al 2.15%) hanno avuto riscontro positivo. Il dettaglio:​118 Provincia Bat82 Provincia di Lecce79 Area Metropolitana di Bari49 Provincia di Foggia19 Provincia di Taranto16 Provincia di Brindisi0 casi di residenti fuori regione1 casi di provincia di residenza non notaI casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 4505 (26 in più rispetto a venerdì): 4318 in isolamento domiciliare, 187 i ricoverati in ospedale (9 in più rispetto a venerdì) compresi i 24 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (2 in più rispetto a venerdì).È stato registrato un decesso nelle ultime 24 ore.Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è salito a 6691.2279 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi40 residenti fuori Regione29 di provincia di residenza non notaSono 11 gli attualmente positivi a Giovinazzo. 1254 i contagiati da inizio pandemia, 1226 gli infetti, 17 le vittime.