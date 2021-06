Covid, nessun decesso nella domenica pugliese

Il dato di Giovinazzo

La Puglia ha potuto festeggiare una domenica senza decessi per Covid. Una buona notizia, che conferma il trend di discesa della curva epidemiologica. Le vittime in totale sono state 6640 così suddivise:2270 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1024 Provincia di Taranto720 Provincia Bat673 Provincia di Lecce386 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaGli attualmente positivi calano leggermente, sono quindi 3875 (6 in meno rispetto a sabato), mentre 159 sono i ricoverati in ospedale e 3716 coloro che si curano a casa. Nelle ultime ore sono emersi altri 33 casi dall'analisi di 3940 tamponi, pari allo 0,83% (media nazionale poco superiore allo 0,40%).Il computo dei guariti da inizio pandemia è invece salito a 242723, grazie alla negativizzazione di 39 pazienti nelle ultime 24 ore.Sono stati 1232 i giovinazzesi infettatisi, 1211 sono guariti. I morti sono invece stati 17 da inizio emergenza sanitaria. Attualmente ci sono 2 soli positivi sul territorio cittadino e peraltro si tratta di persone ormai in via di guarigione.