Covid, nessun decesso in Puglia nelle ultime ore. A Giovinazzo restano 4 positivi

Il dato di Giovinazzo aggiornato

La situazione attuale

La Puglia non ha fatto registrare decessi per Covid nelle ultime 24 ore e questa è una bellissima notizia. Le vittime pugliesi restano pertanto 6613 e 2268 di esse vivevano in uno dei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Sempre nelle scorse ore solo lo 0,66% dei tamponi effettuati (6292) ha fatto emergere nuovi contagi, che sono stati in tutto 42. Il totale dei contagiati sul territorio regionale da inizio pandemia è quindi salito a 253079, così suddivisi per provincia di residenza:95129 Area Metropolitana di Bari45135 Provincia di Foggia39404 Provincia di Taranto26896 Provincia di Lecce25576 Provincia Bat19759 Provincia di Brindisi808 relativi a residenti fuori regione372 di provincia di residenza non notaSono 1232 i giovinazzesi che hanno contratto il virus del Covid-19 da inizio pandemia e 1211 sono guariti. In 17 purtroppo hanno perso la vita, 7 nel 2020 e 10 nel 2021. Attualmente ci sono solo 4 positivi al virus sul territorio comunale.Attualmente in Puglia ci sono 5312 positivi al Sars CoV2 (625 in meno rispetto a mercoledì) e ben 5131 sono coloro i quali si stanno curando in isolamento domiciliare. I ricoverati scendono a a 181 (-5) ed i ricoverati in terapia intensiva a 15 (-3).I guariti nelle ultime ore sono stati 667 e quindi complessivamente sono 241154 coloro i quali si sono lasciati il virus alle spalle.