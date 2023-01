Covid, nel periodo natalizio nuovo incremento dei contagi a Giovinazzo

I dati forniti dall'ASL Bari fotografano una situazione in rapida evoluzione

Sono aumentati i contagi da Covid-19 ufficialmente registrati a Giovinazzo nel periodo tra il 19 ed il 25 dicembre scorsi.La conferma arriva dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari, che nel suo report settimanale attestai contagi ufficializzati nella cittadina adriatica in quella settimana, con un tasso di positività ogni 100mila abitanti salito a 158,8, ancora sotto la media metropolitana attestatasi a 170,1 infezioni su 100mila residenti. Si tratta, informano i medici di base, inevitabilmente di numeri sottostimati poiché in tanti ricorrono ormai ai tamponi fai da te.Da inizio pandemia a Giovinazzo sono stati registrati circa 9500 contagi, 17 sono state le vittime accertate per Sars CoV2 o dirette conseguenze. La vittima più anziana aveva 91 anni, il più giovane 57.