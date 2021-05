Covid, in Puglia superati i 210mila guariti

11 decessi

Il dato di Giovinazzo

Continua a salire il numero di pazienti guariti dal Covid in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono state ben 1020 le negativizzazioni registrate dalle ASL e il computo delle persone che si sono lasciate il virus alle spalle è salito a 210.660.Gli attualmente positivi in Puglia sono quindi 31769 (960 in meno rispetto a domenica), 30866 dei quali si stanno curando a casa. I ricoverati diminuiscono e sono 903 (-30), con 97 posti occupati in terapia intensiva.Nelle ultime ore (il dato è riferito soprattutto alla domenica ed alla prima parte di lunedì), su tutto il territorio regionale, sono stati effettuati 4120 tamponi e solo 71 (l'1,72%) hanno fatto emergere nuovi contagi, così distribuiti per zona di provenienza dei pazienti:36 Provincia di Lecce20 Provincia di Foggia9 Provincia di Brindisi7 Provincia Bat2 Area Metropolitana di Bari0 Provincia di Taranto2 casi nel tarantino e 1 di residente fuori regione sono stati riclassificati e attribuitiLa nostra regione ha fatto registrare purtroppo anche 11 decessi nelle ultime 24 ore, 4 nella Bat, 2 nel barese, 2 nel Basso Salento, 2 in provincia di Taranto, 1 in Capitanata. Il computo delle vittime per Covid-19 è pertanto salito a 6400. Di seguito il riepilogo:2224 Area Metropolitana di Bari1466 Provincia di Foggia974 Provincia di Taranto697 Provincia Bat603 Provincia di Lecce372 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaA Giovinazzo, secondo i dati comunali, vi sarebbero 51 positivi al virus, 17 sono state le vittime su 1221 contagiati ed i guariti da inizio pandemia sono stati 1153.