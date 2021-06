Covid, in Puglia poco più di 7mila i positivi

Un solo decesso

Il dato di Giovinazzo

Continua a diminuire il numero di positivi al Sars CoV2 in Puglia. Sono attualmente 7063 (1357 in meno rispetto a lunedì) ed in 6874 si stanno curando a casa. I ricoverati sono dunque 189 (-6) e coloro i quali si trovano in terapia intensiva sono 14 (-4).Nelle ultime 24 ore sono emersi altri 92 contagi dall'analisi di 8033 tamponi rinofaringei, pari all'1,14% del totale. Di seguito il riepilogo dei nuovi casi per ciascuna provincia:24 Area Metropolitana di Bari20 Provincia di Brindisi18 Provincia di Taranto13 Provincia di Lecce11 Provincia di Foggia5 Provincia Bat2 residenti fuori regione1 caso registrato nella Provincia Bat è stato riclassificato e riattribuitoI guariti sono stati invece 1448 ed il computo è quindi salito a 239301.La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore un solo decesso, nel tarantino. Le vittime del Covid-19 sono quindi salite a 6610 così ripartite:2268 Area Metropolitana di Bari1507 Provincia di Foggia1002 Provincia di Taranto716 Provincia Bat668 Provincia di Lecce386 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaA Giovinazzo ci sono attualmente 9 positivi al Sars CoV 2. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1232 i giovinazzesi che sono stati contagiati e 1206 sono i guariti. 17 le vittime accertate. Il dato sarà aggiornato nelle prossime giornate.