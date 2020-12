Covid, in Puglia gli attualmente positivi sono quasi 40mila. 34 i decessi

I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 9820, 1659 dei quali (pari al 16.89%) hanno avuto riscontro positivo al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 794335 test, dai quali sono emersi complessivamente 55979 casi di positività (il 7.04% del campione totale).21416 Area Metropolitana di Bari13156 Provincia di Foggia6567 Provincia di Taranto6392 Provincia Bat4197 Provincia di Lecce3915 Provincia di Brindisi364 relativi a residenti fuori regione2 di provincia di residenza non nota577 Area Metropolitana di Bari567 Provincia di Foggia159 Provincia di Taranto176 Provincia Bat96 Provincia di Brindisi78 Provincia di Lecce5 residenti fuori regione1 di provincia di residenza non notaSono stati purtroppo registrati 34 decessi nelle ultime ore: 14 nel barese, 7 nel foggiano, 6 nel tarantino, 5 nel leccese, 2 nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1517, 431 nel barese, 5 a Giovinazzo.Gli attualmente positivi in Puglia sono dunque 39.766, di cui la maggior parte, ben 37.855 (il 95,2%) si sta curando in isolamento domiciliare. Sono invece 1693 i ricoverati in ospedale, di cui 218 (ben 9 in più in 24 ore) coloro i quali lottano in terapia intensiva.Buone notizie solo dai guariti: sono stati 631 nelle scorse ore e il dato complessivo da inizio pandemia è salito a 14.696.A Giovinazzo ci sono attualmente 174 persone positive al Covid-19. Fortunatamente la maggior parte è in isolamento domiciliare e si avvia verso la negativizzazione. Da inizio pandemia sono morti 5 concittadini, uno in marzo e quattro in questo disgraziato novembre.