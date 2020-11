Covid in Puglia: cresce di nuovo la percentuale dei tamponi positivi

Il totale di casi positivi registrati da inizio pandemia

I numeri attuali della Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

I decessi verificatisi nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per provincia

Il dato giovinazzese

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 15:30 di domenica 22 novembre. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 719303 test, dai quali sono emersi complessivamente 43507 casi di positività (il 6.04% del campione totale).16892 Area Metropolitana di Bari10168 Provincia di Foggia4920 Provincia di Taranto4833 Provincia Bat3388 Provincia di Lecce2995 Provincia di Brindisi306 relativi a residenti fuori regione5 provincia di residenza non nota10975 pazienti sono guariti (363 nelle ultime ore) mentre il bilancio dei decessi è salito a 1180 (32 nelle ultime ore).I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 31352, il 5.2% dei quali è ricoverato in ospedale (1637, 8 in più rispetto a sabato) mentre il 94.8% (29715 persone) è in isolamento domiciliare.188 (pari allo 0,6%) sono al momento in terapia intensiva su 513 posti di questo tipo disponibili negli ospedali pugliesi a seguito del potenziamento della rete regionale.403 Area Metropolitana di Bari397 Provincia di Foggia197 Provincia di Taranto151 Provincia di Lecce116 Provincia Bat52 Provincia di Brindisi7 residenti fuori regione4 caso di provincia di residenza non notaSono stati purtroppo registrati 32 decessi nelle ultime ore: 14 nella Bat, 7 nel foggiano, 4 nel barese, 3 nel tarantino, 2 residente fuori regione e 1 nel brindisino e nel leccese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1180.391 Provincia di Foggia337 Area Metropolitana di Bari128 Provincia Bat107 Provincia di Taranto105 Provincia di Lecce94 Provincia di Brindisi11 residenti fuori RegioneI dati relativi ai contagi a Giovinazzo è fermo da 48 ore. Gli attualmente positivi sono 134, circa una sessantina i guariti da inizio pandemia e tre le vittime.