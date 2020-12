Covid in Puglia: 23 morti e 285 guariti nelle ultime ore

ALTRI 791 CASI

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

NESSUN AGGIORNAMENTO A GIOVINAZZO

Nella domenica pugliese, il Covid ha portato via altre 23 persone, 9 nel foggiano, 4 nella Bat e nel barese, 3 nel brindisino, 2 nel tarantino, 1 residente fuori regione. Il computo totale dei decessi in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2179, 644 dei quali hanno riguardato persone residenti nell'Area Metropolitana di Bari. La provincia più colpita resta quella di Foggia, con 703 morti.In Puglia sono stati registrati altri 791 casi di positività al Covid-19 su 7495 tamponi effettuati nelle ultime ore. Questo vuol dire che per la prima volta nelle ultime settimane la percentuale pugliese dei contagi, rapportati ai test, scende sotto quella nazionale: 10,55% in Puglia, 10,99% in tutta la nazione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 959266 test, dai quali sono emersi complessivamente 80599 casi di positività (l'8.40% del campione totale).Attualmente in Puglia ci sono 53872 positivi al virus e 52267 di essi si stanno curando a casa. In ospedale sono ricoverati 1436 pazienti, 4 in più nelle ultime ore. Scende il numero di persone in terapia intensiva, ma non sappiamo se si tratti di guarigioni o decessi. Sono attualmente 169, otto in meno rispetto all'ultimo bollettino.Ancora buone notizie sul fronte guariti: altri 285 pugliesi hanno superato il virus nel fine settimana e il totale da inizio pandemia è salito a 24.548.Non ci sono pervenuti aggiornamenti sulla situazione giovinazzese da parte del Comune. Restano 183 ufficialmente i casi di positività sul territorio cittadino, mentre 158 sono stati i guariti. Purtroppo Giovinazzo ha fatto registrare 6 vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria.