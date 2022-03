Covid, in Puglia 14 morti nelle ultime ore

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore 14 decessi per Covid-19. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi salito a 7896.Intanto la Regione diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 15 di giovedì 24 marzo 2022. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 9470727 test, dai quali sono emersi complessivamente 867522 casi di positività.281532 Area Metropolitana di Bari168737 Provincia di Lecce132165 Provincia di Foggia114522 Provincia di Taranto82001 Provincia Bat79484 Provincia di Brindisi6256 residenti fuori regione2825 provincia di residenza non nota746470 pazienti si sono negativizzati mentre il bilancio dei decessi è salito a 7896.Le persone attualmente positive in Puglia sono quindi 113156 di cui 647 ricoverati in ospedale (9 in più rispetto a ieri), compresi i 38 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri).L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 5.87%.I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 41866, dei quali 8420 (pari al 20.11%) hanno avuto riscontro positivo.Il dettaglio per provincia:​2685 Area Metropolitana di Bari2262 Provincia di Lecce1043 Provincia di Foggia955 Provincia di Taranto805 Provincia di Brindisi582 Provincia Bat54 casi di residenti fuori regione34 casi di provincia in via di definizione