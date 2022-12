Covid, i dati di inizio dicembre a Giovinazzo

Calano i contagi, ma in tanti fanno tamponi fai da te e non sono tracciabili

È sempre più complicato tracciare un quadro della situazione epidemiologica legata al Covid-19. Anche a Giovinazzo.L'ultimo report stilato dall'fotografa una situazione tutto sommato sotto controllo, ma molti cittadini ricorrono al tampone "fai da te" invece che recarsi in farmacia ad effettuare test.Secondo l'ASL10 in meno rispetto alla settimana precedente, per un tasso di positività ogni 100mila ipotetici abitanti di 199,8, mentre 7 giorni prima era di 251.Giovinazzo resta così sotto la media metropolitana, attestatasi a 212,6 casi ogni 100mila residenti. Da inizio pandemia sono circa 9mila i giovinazzesi infettatisi ufficiosamente, 17 le vittime. Non si registrano decessi legati al Sars CoV2 dal maggio 2021.