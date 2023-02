Giovinazzo ormai fuori dall'incubo Covid: dati stabili ad inizio febbraio

Sarà pur vero che in tanti non si tamponano più o ricorrono a test fai da te, ma l'incubo Covid-19 a Giovinazzo sembra essere solo un pessimo ricordo.Lo attesta il settimanale report dell'ASL Bari, che fotografa una situazione stabile tra il 30 gennaio ed il 5 febbraio scorsi, con proiezioni in ulteriore miglioramento per le settimane a venire. In quel lasso di tempo, nella cittadina adriatica si sono registrati solo 4 casi, come nella settimana precedente, per un tasso di positività ogni 100mila ipotetici abitanti fermo a 20,5. Un dato ben al di sotto della media metropolitana, assestatasi a 45,4.Nella ex provincia barese, infatti, «le nuove positività da Sars-Cov 2 arretrano di un altro 30,8% anche nella settimana tra il 30 gennaio e il 5 febbraio. Ammontano a 559 i casi complessivi rilevati, pari ad un tasso d'incidenza settimanale di 45,4 ogni 100mila abitanti, inferiore ai 65,7 ogni 100mila registrati sette giorni prima».A Giovinazzo da inizio pandemia sono stati oltre 10.000 gli infetti, 17 le vittime accertate, circa un centinaio le persone finite in ospedale. In tanti, tra questi, purtroppo accusano ancora oggi i postumi della malattia.