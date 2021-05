Covid, Figliuolo apre alle vaccinazioni per gli over 40

Il Commissario per l'Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha inviato nelle scorse ore alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggioLo ha riferito l'Ansa e lo ha confermato l'Assessore alla Sanità pugliese, Pier Luigi Lopalco.Al vaglio l'accordo per i vacanzieri, ovvero la possibilità di vaccinare tutti gli italiani che vorranno andare in vacanza in un'altra Regione. Tra le proposte anche quella del "turismo vaccinale", che prevedrebbe un pacchetto di due dosi di vaccino anti-Covid con un soggiorno in albergo.Le Regioni, nell'ambito delle regole della campagna vaccinale nazionale, oltre a procedere con le somministrazioni in base alle fasce d'età, potranno poi proporre soluzioni per eventuali allargamenti della platea dei vaccinandi. Il tutto per aiutare l'economia nazionale legata al turismo, una delle principali voci per il nostro Paese.La Puglia farà partire da domani, 13 maggio, alle ore 14.00, la possibilità di prenotarsi per i natie poi nei prossimi sino a mercoledì 19 maggio. Continua infine anche, sempre tramite sito web lapugliativaccina.regione.puglia.it , chiamando il numero verde 800713931 e prenotando direttamente nelle farmacie abilitate dal circuito FarmaCUP.