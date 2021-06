Covid, calo costante dei positivi e dei ricoveri in Puglia

6 decessi

Sono 23777 (1147 in meno rispetto a lunedì) gli attualmente positivi al Covid-19 in Puglia, dato in costante decrescita ormai da un paio di settimane. Cala anche il numero dei ricoverati, che sono 555 (-30), e dei posti letto occupati nelle terapie intensive scesi a 48. A casa si stanno curando 23222 persone.Nelle ultime ore sono stati effettuati 7546 tamponi orofaringei da cui sono emersi 227 nuovi contagi (pari al 3%). Da inizio pandemia sono 250646 i pugliesi infettatisi.Di seguito il riepilogo da inizio pandemia per ciascuna provincia:94552 Area Metropolitana di Bari44776 Provincia di Foggia39063 Provincia di Taranto26507 Provincia di Lecce25257 Provincia Bat19298 Provincia di Brindisi799 relativi a residenti fuori regione394 di provincia di residenza non notaLa Puglia ha fatto registrare altri 6 decessi nelle ultime 24 ore, 3 nel barese, 2 nel tarantino e 1 nel Basso Salento. Il computo delle vittime dal principiare dell'emergenza sanitaria da Sars CoV2 è di 6508 e 2240 sono stati i morti nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.