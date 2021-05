Covid, cala ancora il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi

21 decessi

I guariti



La situazione di Giovinazzo

Buone notizie sul fronte dei ricoveri per Covid-19 in Puglia. Nelle ultime ore sono 26 in meno i posti occupati nei reparti dei nostri nosocomi dedicati alla cura del virus. Il totale dei pazienti pugliesi ricoverati è pertanto sceso a 1659. Tra di essi 180 lottano in terapia intensiva.Gli attualmente positivi in regione sono 44.380 (-257 rispetto al bollettino del venerdì) ed il 96,3% di essi si sta curando a casa (42.721 persone). Nelle ultime ore sono stati rintracciati altri 979 casi di contagio da Sars CoV2 dall'analisi di 11543 tamponi rinofaringei, pari all'8,48% del campione totale.La Puglia purtroppo continua a piangere le sue vittime. Ieri sono stati registrati altri 21 decessi, 11 nel barese, 3 in Capitanata, 3 nel tarantino, 2 nel Basso Salento, 2 nel brindisino. Il computo delle morti sul territorio regionale è pertanto salito a 6078. Di seguito il riepilogo dei decessi per ciascuna provincia pugliese:2134 Area Metropolitana di Bari1429 Provincia di Foggia918 Provincia di Taranto635 Provincia Bat561 Provincia di Lecce345 Provincia di Brindisi38 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaLe altre buone notizie giungono dal numero dei guariti, sempre in crescita. Sono stati 1215 nelle ultime 24 ore e da inizio pandemia sono 191583 i pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle.Sul territorio cittadino ci sono 79 positivi al Sars CoV2, (-9 rispetto al 27 aprile). Si tratta di uno dei migliori dati da novembre.In città hanno contratto il virus 1188 persone dall'inizio della pandemia ed il numero dei guariti è salito a 1093, mentre le vittime accertate sono state 16. Nove sono stati i morti dall'inizio del 2021 e 7 erano invece stati nel 2020. Il più giovane aveva 91 anni ed il più anziano 57.