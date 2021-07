Covid, aumentano i ricoverati in Puglia

Nessun decesso

Il dato di Giovinazzo

Si fa più preoccupante la situazione dei ricoveri per Covid in Puglia, 9 in sole 24 ore, che hanno portato il totale dei posti letto occupatiLe persone in terapia intensiva sono 10.Nelle ultime ore sono stati registrati anche 80 nuovi contagi (20 nel barese) su 7764 tamponi effettuati in regioni, pari all'1,03% del campione totale. Da inizio pandemia sono quindi 254.323 i casi di infezione accertati e 245.889 sono i guariti, cifra in cui sono incluse le 81 negativizzazioni di ieri. Attualmente in Puglia ci sono 1775 positivi al Sars CoV2 (uno in meno rispetto a lunedì) e 1690 di questi si stanno curando a casa.Di seguito il riepilogo dei contagiati da inizio emergenza sanitaria:95413 Area Metropolitana di Bari45280 Provincia di Foggia39616 Provincia di Taranto27253 Provincia di Lecce25639 Provincia Bat19916 Provincia di Brindisi833 residenti fuori regione373 di provincia di residenza non notaPer il terzo giorno consecutivo la Puglia non ha fatto registrare decessi ed è questo un dato opposto, confortante. Il computo delle vittime dal marzo 2020 è quindi rimasto di 6659, 2277 delle quali viveva nei comuni del barese.A Giovinazzo i numeri saranno aggiornati nelle prossime ore, ma l'ultimo bollettino comunale raccontava di 3 positivi sul territorio cittadino, 1235 contagiati da inizio pandemia e 1215 guariti. Le vittime accertate sono state 17.