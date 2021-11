Covid: a Giovinazzo quasi raddoppiati i positivi in una settimana

Sono quasi raddoppiati i contagi da Sars CoV2 in una settimana a Giovinazzo.Il dato, che ha destato preoccupazione, è stato ufficializzato nelle scorse ore dall'ente comunale, sulla scorta delle informazioni ricevute dalla Prefettura di Bari. Dal 17 al 24 novembre scorsi, infatti, i positivi al Covid-19 sul territorio comunale sono passatiuna crescita pressoché costante ormai dal 16 ottobre scorso, salvo rare giornate di decremento dei numeri. Non si registrano fortunatamente ospedalizzazioni con sintomi severi.A preoccupare di più sono i contagi intrafamiliari, di cui spesso sono portatori giovanissimi e giovanissime al di sotto dei 19 anni. Tra gli 0 ed i 19 anni, infatti, sono state(dal 24 ottobre al 24 novembre). La trasmissione del virus è ripresa anche tra gli ultraquarantenni con 3 contagi ufficializzati tra il 10 ed il 24 novembre, data in cui sono stati registrati anche 2 casi tra coloro i quali rientrano nella fascia d'età tra i 70 ed i 79 anni.Complessivamente, da inizio pandemia, a Giovinazzo sonoPurtroppo si contano anchel'ultima delle quali è deceduta a metà maggio. Il più anziano aveva 91 anni, il più giovane 57 anni.Di seguito il riepilogo per fascia d'età: