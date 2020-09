Covid, 76 contagi registrati in Puglia su 4.131 tamponi

I positivi nelle singole province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Il dato attuale in Puglia

Sono saliti a 7687 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione martedì 29 settembre.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 4131, 76 dei quali (pari all'1.8%) hanno avuto esito positivo: 37 nel foggiano, 24 nell'Area Metropolitana di Bari, 6 nella Bat, 6 nel tarantino, 2 nel brindisino, 1 nel leccese. Non è stato registrato nessun decesso: i morti da inizio pandemia restano pertanto 592.3002 Città Metropolitana di Bari1854 Provincia di Foggia795 Provincia di Lecce773 Provincia di Brindisi664 Provincia Bat538 Provincia di Taranto59 relativi a residenti fuori regione2 provincia di residenza non notaDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 404787 test. 4622 pazienti sono risultati guariti (22 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 2433, il 9.2% dei quali è ricoverato in ospedale (224) mentre il 90.8% (2209 persone) è in isolamento domiciliare. Tredici pazienti sono al momento in terapia intensiva.