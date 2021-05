Covid, 30 morti e 1912 guariti nelle ultime ore in Puglia

La situazione attuale in Puglia

Il nuovo dato di Giovinazzo

Nella giornata di ieri, 20 maggio, sono stati registrati altri 30 decessi in Puglia per il Covid-19: 9 sia nel barese sia nel Basso Salento, 5 nella Bat e nel tarantino, 1 nel brindisino e in Capitanata. Il computo delle vittime da inizio pandemia è quindi purtroppo salita a 6342, con 2205 morti residenti nell'Area Metropolitana di Bari.I guariti sono invece ancora in grande aumento. Nelle ultime 24 ore sono stati 1912 i pazienti negativizzatisi e quindi il totale dal principiare dell'emergenza sanitaria è salito a 207173 persone.Nella nostra regione sono stati effettuati altri 8679 tamponi rinofaringei, 386 dei quali (pari al 4.44%) hanno fatto emergere altrettante positività al Sars CoV2. Questo il riassunto per ciascuna provincia:85 Provincia di Foggia84 Provincia di Lecce81 Area Metropolitana di Bari61 Provincia Bat43 Provincia di Brindisi31 Provincia di Taranto1 caso di provincia di residenza non notaIn totale i contagiati attualmente presenti sul nostro territorio sono 34205 (-1556 rispetto al mercoledì). 33187 sono invece i pugliesi che si stanno curando a casa, mentre 1027 sono i pazienti ricoverati nei nostri ospedali Covid. Sono 104 i pazienti in terapia intensiva.A Giovinazzo sono attualmente 51 le persone positive al virus. Da inizio della pandemia sono stati 1221 i giovinazzesi che si sono infettati e 1153 sono fortunatamente guariti, mentre 17 sono state le vittime accertate, 10 nel 2021 e 7 nel 2020.