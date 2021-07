Covid, 3 positivi a Giovinazzo. Nessun decesso nella giornata del 16 luglio in Puglia

La situazione pugliese attuale

A Giovinazzo ci sono attualmente 3 persone positive al Sars CoV2, nessuna in gravi condizioni. In totale sono 1235 i giovinazzesi infettati da inizio emergenza sanitaria, 1215 i guariti e 17 le vittime accertate.La Puglia non ha fatto registrare nessun decesso nelle ultime 24 ore e pertanto il computo delle vittime per Covid-19 è rimasto di 6658 vittime, 2277 delle quali risiedevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.La giornata di ieri ha anche fatto registrare 46 contagi (10 nel barese), emersi dall'analisi di 6156 tamponi, pari allo 0,74% del campione totale. Da inizio pandemia si sono ammalati 254045 pugliesi e 245746 pazienti sono guariti (56 nelle ultime ore).Attualmente in Puglia ci sono 1641 persone positive al Covid-19 (10 in meno rispetto a giovedì) ed il 95,5% di esse, pari a 1567 pazienti, si sta curando a casa con sintomi lievi o perché asintomatica. In ospedale calano ancora i ricoveri: sono 74 i posti letto occupati nei reparti dedicati (-2). 8 invece sono i pazienti in terapia intensiva (+1).