Covid, 2181 positivi e 41 morti in Puglia nelle ultime ore

41 morti

La suddivisione dei decessi per provincia

Il dato pugliese attuale

La situazione a Giovinazzo

Sono 2161 i positivi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, un dato record. I nuovi contagiati sono emersi dall'analisi di 12.135 tamponi, pari al 17,81% del totale. Una percentuale che resta preoccupante e che pone la Puglia inevitabilmente in zona rossa scura.I nuovi positivi nel barese sono 817 e l'Area Metropolitana di Bari resta la più colpita in regione insieme alla Capitanata.Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati effettuati 1.817.711 test rinofaringei, dai quali sono emersi 184.941 casi di infezione da Sars Cov2 (si tratta del 10.17% del campione totale).In Puglia sono stati registrati anche 41 decessi nelle ultime ore, ben 25 dei quali hanno riguardato persone residenti nei comuni del barese. Da inizio pandemia sono 4647 i pugliesi morti per il Covid-19 o per le sue dirette conseguenze.1546 Area Metropolitana di Bari1242 Provincia di Foggia618 Provincia di Taranto535 Provincia Bat387 Provincia di Lecce245 Provincia di Brindisi33 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaAttualmente in regione sono 44796 i pazienti alle prese con il Coronavirus (+619 rispetto all'ultimo aggiornamento). A casa si stanno curando 42799 di essi, mentre aumenta il numero di posti letto occupati (+4) nei reparti Covid. Ora sono 1997 e 229 sono le persone in lotta in terapia intensiva.Sale fortunatamente anche il numero dei guariti: sono 135.498 in Puglia, grazie ai 1502 che si sono lasciati il virus alle spalle ufficialmente nelle ultime 24 ore.I dati di Giovinazzo aggiornati dalla Prefettura di Bari al 21 marzo raccontano di 111 attualmente positivi al Sars Cov2 sul territorio comunale. I guariti sono stati 779 ed i decessi 11, quattro dei quali da inizio 2021. I giovinazzesi che hanno contratto il Covid da inizio pandemia sono complessivamente 920.