Covid, 196 nuovi casi nelle ultime ore in Puglia. Scende ancora il numero di ricoverati

10 decessi

La situazione pugliese

Sono 196 i nuovi contagiati dal Covid-19 in Puglia, emersi dall'analisi di 5957 tamponi, pari al 3,29% del totale. Di seguito la suddivisione dei casi per provincia:49 Provincia Bat44 Area Metropolitana di Bari38 Provincia di Lecce38 Provincia di Foggia23 Provincia di Brindisi21 Provincia di Taranto1 residente fuori regione18 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuitiDall'inizio della pandemia sono 250842 i pugliesi che hanno contratto il virus, circa il 10% di coloro i quali si sono sottoposti a test orofaringei.La Puglia ha fatto registrare nelle ultime 24 ore 10 decessi, 4 nel leccese, 4 nel tarantino, 2 nel barese. Il computo delle vittime è così salito a 6518. Questa la ripartizione delle persone che hanno perso la vita in base alla provincia di residenza:2242 Area Metropolitana di Bari1490 Provincia di Foggia992 Provincia di Taranto702 Provincia Bat651 Provincia di Lecce377 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaSul territorio regionale cala il numero degli attualmente positivi al Sars CoV2. Sono 22424 (1353 in meno rispetto a martedì) e 21884 sono coloro i quali si curano a casa. 540 (-15) sono i posti letto occupati nei nostri ospedali e 52 persone lottano in terapia intensiva.I guariti delle ultime ore sono stati 1539 e 221900 sono i pugliesi che si sono lasciati il Coronavirus alle spalle.Il dato di Giovinazzo raccontava di 42 positivi a fine maggio, ma sarà aggiornato nelle prossime ore. 17 le vittime accertate da inizio pandemia.