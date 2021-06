Covid-19, ulteriore calo dei ricoverati in Puglia

I decessi

I guariti

Il dato di Giovinazzo

Continua a scendere il numero dei ricoverati nei reparti Covid pugliesi. Sono attualmente 252 i posti letto occupati, 17 in meno rispetto al dato del martedì, e 22 sono coloro i quali lottano in terapia intensiva.I positivi sono scesi a 11029 (-282) e 10777 sono coloro i quali si stanno curando in casa. Dall'inizio della pandemia sono complessivamente 252561 i pugliesi che hanno contratto il virus, compresi i 112 emersi ieri, 16 giugno, dall'analisi di 7650 tamponi, pari all'1,46% del totale. Di seguito il riepilogo degli infetti per ciascuna provincia:95013 Area Metropolitana di Bari45082 Provincia di Foggia39294 Provincia di Taranto26816 Provincia di Lecce25535 Provincia Bat19646 Provincia di Brindisi806 relativi a residenti fuori regione369 di provincia di residenza non notaLa Puglia ha fatto registrare ieri altri 3 decessi, 2 nel barese ed uno nel tarantino. Il computo delle vittime è quindi salito a 6595. Questo il quadro delle vittime suddivise per provincia di residenza:2267 Area Metropolitana di Bari1506 Provincia di Foggia1000 Provincia di Taranto713 Provincia Bat665 Provincia di Lecce385 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaIncoraggia all'ottimismo il dato sui guariti, saliti sul territorio regionale a 234937, 391 dei quali solo nelle ultime 24 ore.A Giovinazzo ci sono attualmente 14 pazienti contagiati e nessuno è in gravi condizioni. Dall'inizio della pandemia sono state 17 le vittime e 1232 i giovinazzesi che hanno contratto il virus. 1201 sono guariti. Un nuovo aggiornamento giungerà dalla Prefettura di Bari nel prossimo fine settimana.