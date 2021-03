Covid-19, scende il numero degli attualmente positivi a Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo ha aggiornato i dati sull'epidemia da Coronavirus in città, cristallizzati al 9 marzo.Il dato sui 99 attualmente positiviquando erano 81 i giovinazzesi alle prese con il Covid-19. Numeri evidentemente in controtendenza rispetto a quello che sta accadendo in comuni viciniori.Tra qualche ora si riunirà, come da noi anticipato, ilSul tavolo del confronto tra Enti ed organismi la possibilità di nuove e più stringenti norme per contenere il contagio, in ossequio anche all'ordinanza della Regione Puglia emanata ieri sera e con vigenza sino al 6 aprile prossimo. Il tutto in attesa che domani il Governo centrale faccia sapere in che zona si collocherà la nostra regione.