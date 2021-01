Covid-19, record di guariti in Puglia: 1.632 registrati in un giorno

30 decessi

La situazione attuale in Puglia

Non ancora pervenuto il dato giovinazzese

La Puglia ha fatto registrare ieri, 26 gennaio, il maggior numero di guariti accertati dal Covid-19 in una sola giornata. Sono stati 1.632 ed il dato afferisce alla registrazione, ma resta un picco assoluto nella nostra regione. Da inizio pandemia sono 60.729 i pugliesi che si sono lasciati alle spalle il virus.La nostra terra però piange anche altre 30 vittime, col totale che è salito a 3.062. I deceduti sono così suddivisi per provincia di provenienza: 11 nel barese, 6 nel foggiano, 6 in provincia di Taranto, 4 nella Bat, 2 in provincia di Lecce, 1 nel brindisino. Di seguito lo schema riassuntivo delle vittime da inizio emergenza sanitaria.966 Area Metropolitana di Bari918 Provincia di Foggia383 Provincia Bat354 Provincia di Taranto222 Provincia di Lecce194 Provincia di Brindisi22 residenti fuori Regione4 di provincia di residenza non notaIeri in Puglia sono stati registrati altri 995 contagi su 11.790 tamponi rinofaringei effettuati, pari all'8,43% del totale. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1264811 test, dai quali sono emersi complessivamente 117506 casi di positività (il 9.29% del campione totale).Attualmente in Puglia ci sono 53.715 positivi al Sars CoV 2 ed il 97% di essi si sta curando a casa in isolamento domiciliare. In ospedale sono ricoverati 1.583 pazienti e di questi 180 (+11) lottano in terapia intensiva.Il nuovo dato sulla curva epidemiologica a Giovinazzo dovrebbe arrivare tra qualche ora. L'ultimo risale ad 8 giorni fa, quando vi erano 173 positivi, 488 persone che avevano contratto il Coronavirus da marzo 2020 e 308 guariti. I morti sono stati purtroppo 7.