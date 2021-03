Covid-19: in Puglia altri 27 morti nelle ultime ore

Contagi, positivi e guariti

La situazione a Giovinazzo

Continua purtroppo a crescere il numero dei morti per Covid-19 in Puglia. Sono ormai 4421 le persone che hanno perso la vita per cause dirette o indirette del virus, 1446 nel barese. Nelle ultime ore sono state registrate altre 27 vittime, 10 nell'Area Metropolitana di Bari, 6 nella Bat, 5 nel tarantino, 3 nel Basso Salento, 2 nel foggiano ed 1 nel brindisino.I nuovi contagiati dal Sars Cov 2 sono 1785, emersi nelle scorse ore dall'analisi di 11.636 tamponi, pari al 15,34% che pone la Puglia sempre più tra le regioni con la maggiore emergenza sanitaria in corso.Gli attualmente positivi sono 41.170 e 39.326 pugliesi si stanno fortunatamente curando a casa perché paucisintomatici o con sintomi non gravi. Preoccupa invece l'aumento dei posti letto occupati nei nostri ospedali, saliti a 1844 (+43 rispetto all'ultimo rilevamento). In 219 lottano invece in terapia intensiva.Le uniche buone notizie giungono dai guariti: sono stati 1095 nella giornata di ieri, con il totale da inizio emergenza sanitaria salito a 127.409.Il dato giovinazzese, fermo al 15 marzo, racconta di 92 positivi sul territorio cittadino, 862 persone contagiate da inizio pandemia, 764 guariti e purtroppo 11 vittime, 4 delle quali sono decedute da inizio del nuovo anno.