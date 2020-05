Covid-19, in Puglia 9 positivi e 4 morti nelle ultime ore

I contagi suddivisi per provincia

4 nuovi decessi

La suddivisione delle vittime per provincia

Il numero di casi di positività al Covid-19 in Puglia è salito complessivamente aLo ha comunicato, nel pomeriggio di sabato 23 maggio, il Presidente della Regione Michele Emiliano, sulla base delle informazioni ricevute dal Direttore del Dipartimento promozione della salute Vito Montanaro.I tamponi orofaringei effettuati sul territorio regionale nelle ultime ore sono stati 2.036,I nuovi casi registrati sono suddivisi tra il brindisino (7) ementre per uno di essi è in corso di attribuzione l'appartenenza territoriale. Non ci sarebbero nuovi casi nelle altre province pugliesi.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 101.738 test, tutti inviati per la verifica di seconda istanza all'Istituto Superiore di Sanità.Intanto, un aumento di 37 unità rispetto all'ultimo aggiornamento epidemiologico. I casi di persone attualmente positive al Covid-19 in Puglia sono invece 1.805. Restano ricoverati in ospedale 215 pazienti, tra cui 17 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si stanno curando invece 1.805 pugliesi.1.462 Area Metropolitana di Bari1.135 Provincia di Foggia651 Provincia di Brindisi509 Provincia di Lecce381 Provincia Bat278 Provincia di Taranto28 relativi a residenti fuori regione2 non ancora attribuitiSono state registrate altre quattro morti. Tre riguardano residenti rispettivamente nell'Area Metropolitana di Bari, nel brindisino e nel leccese, mentre l'altra afferisce ad una persona domiciliata fuori regione. Il computo dei deceduti in regione è perciò salito143 Provincia di Foggia127 Area Metropolitana di Bari74 Provincia di Lecce59 Provincia di Brindisi52 Provincia Bat30 Provincia di Taranto3 residenti fuori Regione