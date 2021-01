Covid-19: in Puglia 30 morti, 1233 nuovi contagi e 1475 guariti nelle ultime ore

La situazione attuale in Puglia



Il dato giovinazzese

Nella giornata di ieri, 27 gennaio, il Covid-19 ha purtroppo mietuto altre 30 vittime in Puglia: 11 nel barese, 8 nel foggiano, 4 in provincia di Taranto, 3 nella Bat, 2 in provincia di Lecce, 2 nel brindisino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3092 e di questi 977 risiedevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari di cui Giovinazzo è parte.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in Puglia 11.802 tamponi e 1.233 (pari al 10,44%) ha dato esito positivo al Sars CoV2. Tra i nuovi contagiati, 459 sono della ex provincia di Bari, che continua ad essere quella più colpita. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1276613 test, dai quali sono emersi complessivamente 118739 casi di positività (il 9.30% del campione totale).Attualmente in regione ci sono 53.443 positivi al Coronavirus e 51.851 si stanno curando in isolamento domiciliare (dato in calo di 281 unità). In ospedale sono ricoverati 1.592 pazienti e di questi 182 lottano in terapia intensiva.I guariti sono complessivamente 62.204 e ben 1.475 sono i pugliesi che hanno avuto nelle ultime 24 ore la certezza di essersi lasciati il virus alle spalle.Fonti comunali ci hanno informato che vi è una discrepanza tra i dati in loro possesso e quelli regionali e perciò un nuovo aggiornamento è previsto nelle prossime ore. L'ultimo rilevamento di 10 giorni fa dava sul territorio cittadino 173 attualmente positivi, 488 contagiati da inizio pandemia, 308 guariti e 7 vittime.