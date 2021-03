Covid-19, aumentano ancora i ricoveri negli ospedali pugliesi

34 decessi

Il dato di Giovinazzo aggiornato

Aumentano costantemente da qualche giorno i ricoveri nei reparti pugliesi dedicati al Covid-19. Da ieri, 17 marzo, sono 1810 i posti occupati nei nostri nosocomi, mentre i nuovi casi emersi dall'esame di 12.471 tamponi effettuati sono 1734 e ben 570 hanno riguardato l'Area Metropolitana di Bari. La percentuale di positività su test è quindi stata 13,9%, ancora molto alta.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.719.822 tamponi, dai quali sono emersi complessivamente 169.133 casi di positività (il 9.83% del campione totale). Gli attualmente positivi in Puglia sono 39.818 e 38.008 sono i nostri conterranei che si stanno curando in isolamento domiciliare. Resta inquietante il dato in aumento nelle terapie intensive, con 238 persone che lottano per la sopravvivenza.La speranza per tanti arriva dal numero dei guariti, 1096 in 24 ore, con il computo da inizio pandemia che è salito a 124.948.Aumenta ancora anche il numero dei decessi, con altre 34 vittime registrate nelle ultime 24 ore: 12 nel barese, 7 in Capitanata, 6 nel Basso Salento, 4 nella Bat, 3 nel tarantino, 2 nel brindisino. Il totale è quindi salito a 4333, con 1428 vittime che risiedevano nei comuni dell'ex provincia di Bari.Sul territorio comunale ci sono attualmente 92 persone positive (dato del 15 marzo) che hanno portato il totale dei giovinazzesi che hanno contratto il Sars Cov2 ad 866. I guariti sono stati 764 e le vittime 11.