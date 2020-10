Covid-19, altri positivi a Giovinazzo: ora sono 10

I casi accertati di positività al Covid-19 a Giovinazzo salgono a 10. Lo ha comunicato il Sindaco Tommaso Depalma dopo aver ricevuto a sua volta comunicazione dalla Prefettura di Bari. Questo il post apparso sulla sua pagina ufficiale Facebook.«Oggi è arrivata la nuova comunicazione della Prefettura:Tra questi 10 casi vi sono un nostro concittadino. A tutti loro auguriamo pronta guarigione.Ci siamo confrontati con il Dipartimento di Prevenzione. Gli esiti dei tamponi effettuati in ospedale spesso generano il disallineamento dei dati in possesso dei dipartimenti di prevenzione. Siamo al lavoro per garantire il corretto funzionamento della rete collaborativa.Stasera abbiamo riunito il COC per organizzaresoprattutto in relazione ai luoghi maggiormente affollati. Interverremo con postazioni ad hoc per presidiare al meglio alcune situazioni».