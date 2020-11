Covid-19: a Giovinazzo 123 attualmente positivi. 1368 nuovi casi in Puglia

IL DATO GIOVINAZZESE

DECESSI E GUARITI

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

Scende la percentuale di positivi al Covid-19 su numero di tamponi effettuati in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati registratieffettuati, pari al 13,32% del totale. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 676224 test, dai quali sono emersi complessivamente 38084 casi di positività (il 5.63% del campione totale).A Giovinazzo sono dunque positive attualmente 123 persone, la maggioranza delle quali è in isolamento domiciliare. Sul territorio cittadino, durante la prima ondata furono 11 i contagiati. Da inizio settembre sono invece guarite circa una sessantina di persone colpite dal virus. Resta l'amarezza per i 3 decessi sin qui registrati: uno in marzo e due in novembre. Le vittime avevano un'età compresa tra i 69 ed i 91 anni.Chiuse da oggi, 20 novembre, diverse piazze cittadine dalle 16.00 in poi durante i giorni feriali e poi per tutta la giornata nei weekend. Stop domani anche al mercato settimanale.Nelle ultime ore pessime notizie sono giunte sul fronte delle vittime. Il virus ha fatto altriin Puglia, così suddivisi per provincia di residenza: 14 in Capitanata, 7 nel barese, 5 nel Basso Salento, 1 nel brindisino, 1 nella provincia Bat. Il computo dei decessi per Coronavirus in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1085 (322 nell'Area Metropolitana di Bari).Note assai liete invece per ciò che attiene i guariti: nelle ultime ore in Puglia sono stati ben 333 ed hanno portato il totale delle persone che si sono lasciate il virus alle spalle a 9.385.Il computo delle persone positive al Covid-19 in regione è quindi di 27.614, di cui solo il 5.5% è ricoverato in ospedale, pari a 1518 persone, 21 in più rispetto a martedì. Il 94.5%, 26.096 pazienti, è invece in isolamento domiciliare.198 pazienti sono al momento in terapia intensiva (10 in più in 24 ore) su 513 posti di questo tipo disponibili negli ospedali pugliesi a seguito del potenziamento della rete regionale, per una occupazione dei letti pari al 37.81%.