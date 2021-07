Covid-19, 2 morti e 257 guariti in Puglia nelle ultime ore

La situazione in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Sono 2 i decessi registrati nelle ultime ore in Puglia, uno nel barese ed un altro nel tarantino. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono morte in regione 6650 persone. Di seguito il riepilogo per ciascuna provincia:2276 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1025 Provincia di Taranto720 Provincia Bat675 Provincia di Lecce387 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaNelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5875 tamponi, 44 dei quali (pari allo 0.74%) hanno fatto emergere contagi.Attualmente in Puglia ci sono 2136 positivi al Sars CoV2 (215 in meno rispetto a giovedì) e 2044 sono i pazienti che si curano a casa, mentre quelli ricoverati sono 91 (-1). In terapia intensiva lottano 8 pugliesi.I guariti nelle ultime ore sono stati 257 ed in totale, da inizio pandemia, sono 244936.A Giovinazzo non ci sono positivi al virus. Da inizio pandemia si sono ammalate 1232 persone, 1215 sono guarite e 17 sono stati i decessi.