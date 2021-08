Covid: 144 nuovi casi e 138 guariti in Puglia nelle ultime ore

La situazione attuale in Puglia

Decessi

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore 144 nuovi contagi da Covid-19, emersi dall'analisi di 7286 tamponi effettuati, pari all'1,97% del campione totale. I guariti sono stati invece 138 ed il numero da inizio pandemia è quindi salito a 250.316 su 261.641 casi di positività. Questo il riepilogo delle ultime 24 ore:17 Provincia Bat46 Provincia di Lecce26 Area Metropolitana di Bari53 Provincia di Foggia7 Provincia di Brindisi4 Provincia di Taranto0 casi di residenti fuori regione8 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuitiI casi attualmente positivi in Puglia sono 4631 (+6 rispetto a domenica). In particolare sono 4423 i pugliesi in isolamento domiciliare con sintomi non gravi, mentre sono saliti a 208 i ricoverati in ospedale (11 in più rispetto a domenica) e tra di essi sono compresi i 22 che lottano in terapia intensiva.Non sono stati registrati decessi in regione nelle ultime 24 ore a causa del Sars CoV2 e sue varianti. Il computo delle vittime è pertanto fortunatamente fermo a 6694.Il dato di Giovinazzo non viene aggiornato da Ferragosto, quando vi erano 11 positivi sul territorio cittadino.