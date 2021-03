Covid, 10 morti e 1546 contagi nella domenica pugliese

10 morti

La situazione attuale

Il dato di Giovinazzo

Non si arresta il contagio da Covid-19 in Puglia, che anzi si espande nuovamente in Puglia, mietendo anche altre vittime. I nuovi positivi, emersi dall'analisi di 9629 tamponi sono stati 1546, per una percentuale ancora elevatissima del 16,05%.Tanta la preoccupazione anche del Presidente Michele Emiliano, che nelle scorse ore ha più volte incontrato in videoconferenza i sindaci, anche per mettere a punto un piano che parta dallo smart working degli impiegati pubblici, altro settore duramente colpito dal virus nelle ultime settimane.I nuovi contagiati nell'Area Metropolitana di Bari sono stati sono stati 623, col totale che è arrivato da inizio emergenza sanitaria a 69.114 (176529 in tutta la Puglia).Purtroppo la nostra regione paga dazio ogni giorno in termini di vittime. Nella domenica ne sono state registrate altre 10, 7 nel barese, 2 nella Bat, 1 nel tarantino. Da inizio pandemia sono morte in Puglia 4457 persone. Di seguito il riepilogo per provincia:1464 Area Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1215 Provincia di Foggia595 Provincia di Taranto528 Provincia Bat371 Provincia di Lecce239 Provincia di Brindisi33 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaAumentano i ricoveri sul nostro territorio dovuti al Sars Cov2, con alcuni pronto soccorso quasi al collasso. I posti letto occupati da malati Covid sono attualmente 1895, 18 in più rispetto al sabato. In 215 lottano nelle terapie intensive, dato tra l'altro in aggiornamento. I positivi attuali in regione sono 43.079 e 41.184 di essi si stanno curando in isolamento domiciliare.Unico dato consolatorio quello sui guariti. Sono state ufficializzate altre 529 negativizzazioni, che portano il totale a 128.993 guarigioni da inizio emergenza sanitaria.Sono 116 gli attualmente positivi in città. In 889 si sono ammalati, 763 sono stati i guariti e purtroppo 11 le vittime. Il più giovane aveva 57 anni ed il più anziano 91.