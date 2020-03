Così Giovinazzo ha ricordato i morti italiani

In piedi, in silenzio, ai piedi di Palazzo di Città.Così il Sindaco, il presidente del Consiglio comunale,, l'Assessoreaccompagnati daihanno tributato questa mattina, 31 marzo, l'omaggio di Giovinazzo agli oltre 11.000 morti italiani per il Coronavirus.L'Ente comunale giovinazzese ha così aderito all'appello dell', un segnale piccolo ma importante, per ribadire la vicinanza alle famiglie dei defunti da parte delle istituzioni di maggiore prossimità.Anche Giovinazzo ha perso un suo concittadino in questa terribile pandemia che sta segnando inevitabilmente la storia sociale ed economica del nostro Paese e nenei mesi a venire.Quei morti non hanno potuto avere nemmeno un funerale, spesso sono stati accompagnati al cimitero solo da un parente, in tanti hanno finito per essere cremati, soprattutto inLa Città di Giovinazzo non dimenticherà questo periodo ed il Sindaco e il Presidente dell'assise cittadina ha rappresentato tutti gli amministrati senza distinzione di idee, cultura e censo. Un abbraccio simbolico a chi sta soffrendo nel periodo più buio della nostra Repubblica.Su Palazzo di Città bandiera tricolore a mezz'asta per tutta la giornata.