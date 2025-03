Corso di cucina tipica: la Pro Loco Giovinazzo insegna a fare la "scarcella"

Quarto appuntamento con le bontà culinarie del nostro territorio.Questa volta la Pro Loco Giovinazzo si soffermerà nel frequentatissimo laboratorio di cucina sulla "scarcella", un dolce tipico del periodo quaresimale e della Pasqua.«Un dolce goloso, semplice o ripieno, ricco di tradizione e simboli che rappresentano la rinascita e la speranza portata dalla Pasqua - spiegano dall'associazione di piazza Umberto I - Durante il laboratorio verranno mostrati tutti i segreti per preparare la Scarcella perfetta! Vi guideremo passo passo, dalla creazione della forma fino a mostrare la decorazione, nella creazione di queste dolci meraviglie, che non possono mancare sulle nostre tavole delle feste. Non perdere l'occasione di respirare la tradizione pugliese mettendoti in gioco!», è l0invito rivolto a tutti, donne e uomini, giovani ed anziani, italiani e stranieri, questi ultimi già coinvolti nelle attività nelle precedenti lezioni.Il laboratorio "La tradizione ai fornelli" si svolgerà venerdì 21 marzo, ad un mese esatto dalla Santa Pasqua, un modo per prepararvi al meglio a fare bella figura con amici e parenti. La lezione si svolgerà all'interno delle sale del Convento dei Frati Cappuccini in via Crocifisso. Posti purtroppo limitati e quindi c'è bisogno di contattare l'associazione ai numeri 3505936607 oppure 3406459319.Tradizione e bontà vanno spesso di pari passo alle nostre latitudini. Se poi si riesce a far rima anche con la parola "comunità" ci si riesce a divertire di più.