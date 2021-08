Coronavirus, superati i 4700 attualmente positivi in Puglia

Decessi

Sono 4701 gli attualmente positivi al Sars CoV2 in Puglia, secondo i dati forniti dall'ente regionale. Di questi, 4426 si curano senza gravi sintomi in isolamento domiciliare, mentre 275 sono i ricoverati in ospedale (9 in più rispetto a domenica) compresi i 24 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (-1).Nelle ultime 24 ore sono stati 105 i contagi emersi dall'analisi di 6632 tamponi effettuati, pari all'1,58% del campione totale, percentuale in calo. Questo il dettaglio:45 Provincia di Foggia43 Provincia di Lecce15 Area Metropolitana di Bari3 Provincia Bat2 Provincia di Taranto0 Provincia di Brindisi0 casi di residenti fuori regione1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuitoDa inizio pandemia sono 263.334 i casi di positività al Covid-19 accertati in Puglia e 251.927 pazienti sono guariti (84 nelle ultime ore).La nostra regione ha purtroppo fatto registrare 3 decessi nelle ultime 24 ore e così il computo delle vittime è salito a 6706.Il dato di Giovinazzo non è aggiornato dal 15 agosto.