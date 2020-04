Coronavirus, solidarietà: gli Ultras aiutano le famiglie in difficoltà

Il PalaPansini è chiuso per l'emergenza, ma glie lecontinuano ad onorare la città ed hanno organizzato una raccolta alimentare legata a beni di prima necessità da consegnare ai giovinazzesi. Soprattutto a quelli che non potranno trascorrere una Pasqua come le altre.L'iniziativa dei tifosi, che si è sviluppata nell'ultima settimana quando hanno deciso di scendere in campo e di dare il loro contributo, si è conclusa ieri pomeriggio con la consegna dei beni alimentari ai volontari del(farina, uova, olio d'oliva, sale, pasta, latte, zucchero, biscotti, succhi di frutta, pomodori, tonno, ma anche alcune uova di Pasqua) in corso Amedeo. La spesa raccolta sarà adesso messa a disposizione delle famiglie che ne avranno di bisogno.«Giorni fa - il post scritto sulla pagina delle- abbiamo deciso di lanciare un'iniziativa di raccolta alimentare per affiancare il popolo giovinazzese che si ritrova, in questo momento,. Abbiamo deciso come sempre di scendere in campo e di fronteggiare la situazione da Ultras. Ci siamo messi a disposizione del nostro popolo, ci siamo messi in discussione come sempre. Nel bene e nel male».«Oggi (ieri, nda), abbiamo consegnato i beni di prima necessità presso la sede del- termina il post - che si occuperà della distribuzione sul territorio. Siamo fieri, siamo hiovinazzesi. Ultras 365 giorni l'anno». Non solo tifosi, ma principalmente essere umani.