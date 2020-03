Coronavirus, slitta anche il referendum su taglio parlamentari

Un'altra decisione per evitare il contagio daè arrivata ufficialmente in conferenza stampa dal Premierquesto pomeriggio. Il referendum sul taglio dei parlamentari, previsto in un primo momento per il prossimo 29 marzo, slitta.ha sottolineato il Presidente del Consiglio, per questo si tratta di slittamento.«Il Governo - ha evidenziato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento- ha ritenuto opportuno rivedere la decisione sulla data del referendum, allo scopo di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un'informazione adeguata». La legge consente di fissare la nuova data entro il prossimo 23 marzo 2020.Si svolgerà, Coronavirus permettendo, in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo a quella precedentemente prevista.