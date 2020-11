Coronavirus, scende al 10,94% la percentuale di positivi in Puglia su tamponi effettuati

21 DECESSI

Nelle ultime ore in Puglia si sono registrati 907 nuove positività al Covid-19 (134 nel barese) su 8285 tamponi effettuati, pari al 10,94% del totale. Un dato incoraggiante, quello domenicale, rispetto a quanto evidenziatosi nei giorni precedenti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 780364 test, dai quali sono emersi complessivamente 53218 casi di positività (il 6.82% del campione totale).Purtroppo la nostra regione ha dovuto registrare anche 21 decessi: 7 nel barese, 6 nel foggiano, 5 nel tarantino. 3 nel brindisino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1453, 403 nella Città Metropolitana di Bari, 5 a Giovinazzo.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 38244, il 5% dei quali è ricoverato in ospedale (1887, 12 in più rispetto a sabato) mentre il 95% (36357 persone) è in isolamento domiciliare.Sono purtroppo 212 i pazienti in terapia intensiva, ben 12 in più in una sola giornata. Nelle ultime ore, e questa è la notizia buona, sono guarite 296 persone, che hanno portato il computo a 13.521.Il Comune di Giovinazzo ha reso noto che nella giornata di lunedì 30 novembre, vi sarà un nuovo aggiornamento. Certi i 5 decessi, va completato il quadro sugli attualmente positivi, rimasto al 26 novembre quando vi erano 161 persone che lottavano col virus, la maggior parte per fortuna in isolamento domiciliare.