Coronavirus Puglia, 37 ricoverati in meno nella giornata di ieri

8 decessi



Il dato di Giovinazzo

Sono 35761 gli attualmente positivi al Sars CoV2 in Puglia, dato in continua discesa (-1038). Le persone che si stanno curando a casa sono 34643, mentre ci sono 37 posti letto occupati in meno nei nostri ospedali. In totale i ricoverati sono 1118 ed un centinaio sono i pazienti in terapia intensiva.Nella giornata di ieri, 19 maggio, sono stati registrati 9610 tamponi, 433 dei quali (pari al 4.50%) hanno fatto emergere altrettanti contagi. Dall'inizio dell'epidemia sono 247334 i casi di positività riscontrati sul territorio regionale. Questa la suddivisione dei nuovi positivi per provincia di residenza:160 Area Metropolitana di Bari75 Provincia di Lecce78 Provincia Bat45 Provincia di Brindisi61 Provincia di Taranto12 Provincia di Foggia2 residenti fuori regioneI guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1453 e 205.261 sono i pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle.La Puglia ha fatto registrare purtroppo altri 8 decessi: 2 nel barese, 2 nella Bat, 2 nel Basso Salento, 1 nel tarantino, 1 in Capitanata. Il computo delle vittime da inizio emergenza sanitaria è salito a 6312.Il riepilogo:2196 Area Metropolitana di Bari1464 Provincia di Foggia963 Provincia di Taranto672 Provincia Bat587 Provincia di Lecce366 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaA Giovinazzo ci sono attualmente 63 positivi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1135 i guariti e 17 le vittime accertate.