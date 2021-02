Coronavirus Puglia: 23 morti, 1128 guariti e 905 positivi nelle ultime ore

I dati pugliesi



La situazione giovinazzese non aggiornata

La Puglia ha fatto registrare 23 vittime nelle ultime ore per Sars CoV2 e 5 risiedevano nel barese. Da inizio pandemia sono morte in regione 3759 persone, 1197 nell'Area Metropolitana di Bari, la più colpita.Continuano tuttavia ad aumentare anche i guariti: 1128 ufficializzati nella sola giornata di ieri 20 febbraio, 102.858 da marzo 2020 ad oggi.Nella giornata di sabato sono stati effettuati 9880 tamponi rinofaringei nella nostra regione e 908 hanno dato esito positivo al Coronavirus, pari al 9,15% del totale. Si tratta di una percentuale largamente superiore rispetto alla media nazionale, ferma al 4.87%, un dato su cui in queste ore hanno riflettuto anche i vertici regionali, prendendo decisioni anche inerenti al mondo della scuola.Attualmente sono dunque 33.084 i positivi al Covid-19 in Puglia e 31.669 (-237 rispetto al venerdì) si stanno curando in isolamento domiciliare. I ricoverati sono complessivamente 1415 (-9) e tra di essi lottano in terapia intensiva 164 pazienti (+1 rispetto all'ultimo aggiornamento).Al 14 febbraio, ultimo dato fornito dal Comune, c'erano 127 positivi sul territorio cittadino, mentre erano 710 i giovinazzesi ad aver contratto il virus da inizio emergenza sanitaria. In 574 erano guariti e 9 sono le vittime ufficiali, 6 decedute nel 2020 e 3 dal principio del nuovo anno.